Новости, события, факты

146 653 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    У нас в 2019 году делал ремонт в квартире гастер из Винницы. И он мне задал неожиданный вопрос, который поставил меня...Этот враг для нас...
  • людмила бер
    Ангола где?...В каких странах А...
  • Людмила Свириденко
    Какие жертвы! Негритосы - халявщики по жизни.В каких странах А...

Торговые центры обратно в заводы: тысячи БПЛА «Ланцет» теперь производят на бывших торговых площадях

Торговые центры обратно в заводы: тысячи БПЛА «Ланцет» теперь производят на бывших торговых площадях

Александр Р В то время как западные торговые компании, переобувшись, пытаются вернуться в Россию в обход санкций, инженеры нашли более удачное применение опустевшим ТЦ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Пришла пора поставить производство на конвейеры,Фюзеляж,оперение и систему с печатными платами.Набивка+пайка.Основной конвейер-сборочный.Удешевит и даст возможность перестройки на новое изделие.Предложил бы разместить Ланцеты на автомобилях и бронемашинах.Придаст мобильность в применении.Успеха Zala Aero Group!
Ответить
1 час.
Нина Семенова
Все возвращается на круги своя  !!! Правильная тенденция ! На первом месте должно быть производство чего то, а только потом торговля товарами  !
Ответить
1 час.
ИА
Ирина Александровна
Совершенно верно.
Ответить
57 мин.

Картина дня

наверх