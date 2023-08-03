Александр Р В то время как западные торговые компании, переобувшись, пытаются вернуться в Россию в обход санкций, инженеры нашли более удачное применение опустевшим ТЦ.
Торговые центры обратно в заводы: тысячи БПЛА «Ланцет» теперь производят на бывших торговых площадях
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Пришла пора поставить производство на конвейеры,Фюзеляж,оперение и систему с печатными платами.Набивка+пайка.Основной конвейер-сборочный.Удешевит и даст возможность перестройки на новое изделие.Предложил бы разместить Ланцеты на автомобилях и бронемашинах.Придаст мобильность в применении.Успеха Zala Aero Group!
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1 час.
Нина Семенова
Все возвращается на круги своя !!! Правильная тенденция ! На первом месте должно быть производство чего то, а только потом торговля товарами !
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1 час.
ИА
Ирина Александровна
Совершенно верно.
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57 мин.
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