Торговые центры обратно в заводы: тысячи БПЛА «Ланцет» теперь производят на бывших торговых площадях

VG

Vasily Golov

Пришла пора поставить производство на конвейеры,Фюзеляж,оперение и систему с печатными платами.Набивка+пайка.Основной конвейер-сборочный.Удешевит и даст возможность перестройки на новое изделие.Предложил бы разместить Ланцеты на автомобилях и бронемашинах.Придаст мобильность в применении.Успеха Zala Aero Group!