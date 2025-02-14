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Регион 29

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«Водник» завершил домашнюю серию разгромом «Ак Барс-Динамо»

В матче, прошедшем 14 февраля на архангельском стадионе «Динамо», северяне победили со счётом 8:1В матче, прошедшем 14 февраля на архангельском стадионе «Динамо», северяне победили со счётом 8:1Счёт в сегодняшней встрече открыл защитник «Водника» Сергей Калинин — на четвёртой минуте после розыгрыша углового удара.

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