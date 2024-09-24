Ростех разработал шлифовальный станок на замену иностранным аналогам

Российский разработчик и производитель станков с ЧПУ холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех спроектировал шлифовальный станок для замены иностранных аналогов и приступил к изготовлению опытного образца производственной машины.
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