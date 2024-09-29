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Новые российские спутники «Ионосфера-М» будут следить за космической погодой

Новые российские спутники «Ионосфера-М» будут следить за космической погодой

На осень с космодрома Восточный запланирован запуск двух новых спутников «Ионосфера-М». Их создание стало важнейшим этапом проекта по построению системы «Ионозонд» — первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки.

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