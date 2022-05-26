«Рома» и Моуринью выиграли еврокубок, скандал с болбоем в Хабаровске, Оздоев ушел из «Зенита», Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев, Чеферин защищает «ПСЖ» и другие новости

1. «Рома» вошла в историю, став первым победителем Лиги конференций. Обыграв в финале «Фейеноорд», римляне завоевали свой первый еврокубок с 1961 года.
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