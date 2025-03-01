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Арман Дюплантис установил свой 11-й мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,27 м

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 11-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом. На соревнованиях All Star Perche в Клермон-Ферране (Франция) Дюпалнтис преодолел планку на высоте 6 метров 27 сантиметров.

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