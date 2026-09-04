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Марченко: Украине на 2027 год нужно получить ещё $32,6 млрд помощи

Марченко: Украине на 2027 год нужно получить ещё $32,6 млрд помощи

В 2027 году Украине потребуется около $50 млрд внешней финансовой помощи, при этом около $32,6 млрд из этой суммы пока не обеспечены конкретными обещаниями партнёров.

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