Станкович, Карпин, Личка, Рахимов и Тедеев – претенденты на приз Winline лучшему тренеру в ноябре и декабре в РПЛ

У претендентов указана статистика за туры с 14-го по 18-й. Приз могут выиграть следующие тренеры: Деян Станкович, «Спартак» (15 очков, 5 матчей, 3-е место); Марцел Личка, «Динамо» (9 очков, 5 матчей, 4-е место); Валерий Карпин, «Ростов» (13 очков, 5 матчей, 7-е место); Рашид Рахимов, «Рубин» (8 очков, 5 матчей, 8-е место); Заур Тедеев, «Акрон» (9 очков, 5 матчей, 9-е место).
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