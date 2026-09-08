Житие Иисуса Ярославича Невского В конце восьмидесятых годов прошлого века, когда на волне «гласности, перестройки и нового мышления» на прилавки СССР хлынул неконтролируемый поток религиозной литературы различного толка, каким-то чудом в Ленинграде была опубликована книга «Духовные стихи», причём под редакцией РПЦ.
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