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Славянская доктрина

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Житие Иисуса Ярославича Невского

Житие Иисуса Ярославича Невского

Житие Иисуса Ярославича Невского В конце восьмидесятых годов прошлого века, когда на волне «гласности, перестройки и нового мышления» на прилавки СССР хлынул неконтролируемый поток религиозной литературы различного толка, каким-то чудом в Ленинграде была опубликована книга «Духовные стихи», причём под редакцией РПЦ.

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