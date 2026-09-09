В Минздраве заявили о наличии средств для борьбы со штаммом туберкулёза EurA1.1

Первый заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Вадим Тестов сообщил, что российская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы для борьбы со штаммом туберкулёза EurA1.
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