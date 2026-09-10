Тюкавин о бане за фол на Джику: «Умысла нанести травму не было, но ошибку допустил – буду учиться. Спасибо парням, что вытащили матч вдесятером»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свою дисквалификацию . Напомним, на 72-й минуте игры со « Спартаком » Тюкавин ударил локтем в шею защитнику соперника Александру Джику после вбрасывания аута игроками красно-белых.
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