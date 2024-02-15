РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Кандидат Уинн: Первостепенной задачей США является зашита собственных границ, а не помощь Киеву

Кандидат Уинн: Первостепенной задачей США является зашита собственных границ, а не помощь Киеву

Будущий кандидат в конгресс страны от республиканской партии штата Аризона Кэтлин Уинн, пообщалась с журналистами РИА Новости и выразила свое отношение к внешней политике США, завив, что национальные интересы должны быть в приоритете.

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