Кандидат Уинн: Первостепенной задачей США является зашита собственных границ, а не помощь Киеву

Будущий кандидат в конгресс страны от республиканской партии штата Аризона Кэтлин Уинн, пообщалась с журналистами РИА Новости и выразила свое отношение к внешней политике США, завив, что национальные интересы должны быть в приоритете.
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