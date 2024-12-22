Ежегодник K-Pop за 2024 год - 1

Ежегодный отчет "Все о музыке" продолжает обзор самых запоминающихся живых выступлений 2024 года. К концу года появилось множество наград, списков и интервью о лучшей музыке, фильмах и телепередачах 2024 года, включая и другие списоки из лучших песен и альбомов года.