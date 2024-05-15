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Глава «Россети Сибирь» объяснил, почему пока не будет чинить сети на дачах под Читой

Глава «Россети Сибирь» объяснил, почему пока не будет чинить сети на дачах под Читой

На данный момент сети СНТ и ДНТ не стоят на балансе компании «Россети Сибирь».Забайкальский филиал «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» не обязан чинить электросети на дачных участках, потому что они не стоят у него на балансе и фирма не занимается их обслуживанием.

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