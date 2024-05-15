Глава «Россети Сибирь» объяснил, почему пока не будет чинить сети на дачах под Читой

На данный момент сети СНТ и ДНТ не стоят на балансе компании «Россети Сибирь».Забайкальский филиал «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» не обязан чинить электросети на дачных участках, потому что они не стоят у него на балансе и фирма не занимается их обслуживанием.