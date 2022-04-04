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Менее 200 заражений за сутки: новые данные COVID-19 в Приморье

Менее 200 заражений за сутки: новые данные COVID-19 в Приморье

По состоянию на 4 апреля, в Приморье за сутки зафиксировано 190 новых случаев заражения COVID-19. От инфекции вылечился 431 житель края, а один — умер, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на региональный оперативный штаб.

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