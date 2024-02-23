Врачи из Кузбасса нашли опухоль мозга у бойца СВО, пока готовились удалять осколки

Нейрохирурги новокузнецкой больницы нашли нестандартное решение проблемы.Нейрохирурги Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени Луцика спасли участника СВО, у которого образовалась опухоль головного мозга.
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