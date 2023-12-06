ConratУникальная информация В последние дни в армянском сегменте соцсетей и СМИ распространяется информация о том, что фуры с сельхозпродукцией из закавказской республики после нескольких дней простоя на международном автомобильном пропускном пункте (МАПП) «Верхний Ларс» возвращаются обратно «из-за препятствий, чинимых российской стороной».
Российская таможня разворачивает армянские фуры
Комментарии
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СС
Сергей Степанов
Пусть продают в Европу
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2 час.
Сергей Туренко
Самый ощутимый удар-удар по карману тех, которые не задумываются о последствиях и думают только о своих узкополитических интересах в угоду англосаксов. Как результат, страдать будет армянский народ, который выбрал этого недоумка.
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28 мин.
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