Слово и дело

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Популярный красавчик Голливуда Тиль Швайгер отрастил «пивной живот» на турецком курорте

Популярный красавчик Голливуда Тиль Швайгер отрастил «пивной живот» на турецком курорте

Известный немецкий актер Тиль Швайгер показался на публике в одном из турецких отелей. Оказалось, что физическая форма артиста оставляет желать лучшего.

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