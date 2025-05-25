ВС России уничтожили FPV-дронами технику и позиции боевиков в Сумской области

РИА Новости/Евгений Биятов Военные 810-й отдельной гвардейской бригады морпехов Черноморского флота (ЧФ) в составе группировки войск "Север", используя FPV-беспилотники, уничтожили боевую технику и позиции подразделений боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации РФ (СВО) в Сумской областиВоеннослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морпехов ЧФ вместе с другими подразделениями группировки войск "Север" продолжают ликвидировать подразделения украинских вооруженных формирований в зоне СВО.