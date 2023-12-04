Ферстаппен и Алонсо собрались вместе проехать «24 часа Ле-Мана»

Getty Images / Red Bull Content PoolДвукратный победитель «24 часов Ле-Мана» в общем зачёте Фернандо Алонсо готов вернуться в марафон, но лишь в том случае, если напарником испанца по экипажу станет трёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен.