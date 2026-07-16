Наши устроили под Купянском бомбовый ад: “Двухсотые” укро-морпехи висят на деревьях

Похоже, у Сырского развилась конкретная купянская “биполярка”. С одной стороны, главком-власовец заявляет, что масштабные попытки россиян закрепиться в самом Купянске сорваны, но с другой — признает, что уже редкие “херои”, не сбежавшие из города, сталкиваются с тяжелейшими проблемами ротации и боеприпасным голодом, тогда как за русскими превосходство в живой силе, авиации, артиллерии.