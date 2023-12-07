Недостаток женщин 30-40 лет, который мешает отношениям с мужчинами

Читаю сейчас одного автора, который, судя по некоторым признакам, приближается к пятидесятилетию. Недавно он поделился с читателями таким наблюдением: женщины 30-40 лет хуже подходят для отношений, поскольку хитрее, практичнее и легче манипулируют мужчинами.