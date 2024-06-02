Разгромили опорники врага. Как ВС РФ взяли «неприступные крепости» ВСУ в ДНР

Российская армия готовится встретить первую партию F-16. За минувшую неделю нанесено 25 групповых ударов по военным аэродромам и ангарам, позиционным районам ПВО и пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также иностранных наемников.
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