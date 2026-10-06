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Извинения не приняты: Южная Корея грозит отозвать посла из Киева из-за длинного языка Зеленского

Извинения не приняты: Южная Корея грозит отозвать посла из Киева из-за длинного языка Зеленского

В Южной Корее назвали недостаточными извинения Украины за публичное раскрытие информации о передаче северокорейских пленных и теперь могут пойти на отзыв своего посла, сообщает агентство Yonhap .

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