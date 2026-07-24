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Царьград

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Яна Лантратова помогла участнику СВО из Севастополя восстановить паспорт

Яна Лантратова помогла участнику СВО из Севастополя восстановить паспорт

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова оперативно помогла участнику Специальной военной операции из Севастополя восстановить утерянный паспорт, что позволило ему получить банковскую карту для выплат.

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Комментарии
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ДВ
Дмитрий Варфоломеев
и это все ? это же ее обязанность и помогать тысячам другим соотечественникам
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1 м.