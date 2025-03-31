Золотистый стафилококк подвергся двойному воздействию от русских ученых

Для возбудителя тяжелых заболеваний нашли эффективный уничтожитель.Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый антибиотик против резистентного к лекарствам золотистого стафилококка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии