Министр внутренних дел по ДНР посетил освобожденные территории региона

Министр внутренних дел по Донецкой Народной Республике (ДНР) Павел Гищенко вместе с заместителем начальника полиции МВД по ДНР Николаем Крюченко проинспектировал временные отделы полиции, работающие в освобожденных населенных пунктах Курахово, Селидово, Авдеевка и Красная Поляна.
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