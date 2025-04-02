Министр внутренних дел по ДНР посетил освобожденные территории региона

Министр внутренних дел по Донецкой Народной Республике (ДНР) Павел Гищенко вместе с заместителем начальника полиции МВД по ДНР Николаем Крюченко проинспектировал временные отделы полиции, работающие в освобожденных населенных пунктах Курахово, Селидово, Авдеевка и Красная Поляна.