Уроки истории: что общего между СВО на Украине и Зимней войной 1939-1940 гг?

Будни мужчин. Все что нам интересно

30 августа 2024 года террористы из ВСУ совершили неизбирательный обстрел приграничного Белгорода и Белгородского района при помощи РСЗО «Вампир» чешского производства, убив пять и ранив более сорока россиян.