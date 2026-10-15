В тайской Паттайе в результате аварии погиб 37-летний гражданин России. Об этом ТАСС сообщили в городской полиции.
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