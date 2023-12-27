Трамп заявил, что его умоляли сыграть в фильме "Один дома 2"

Экс-президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social опроверг рассказ режиссера Криса Коламбуса, заявившего, что миллиардеру позволили появиться в одном из эпизодов фильма "Один дома-2: Потерянный в Нью-Йорке" в качестве платы за использование здания .