Президент Южной Кореи назвал Китай важным партнером в сфере безопасности

Лидер Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином в Перу во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) назвал Пекин важным партнером в сфере безопасности.