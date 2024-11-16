Президент Южной Кореи назвал Китай важным партнером в сфере безопасности

Лидер Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином в Перу во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) назвал Пекин важным партнером в сфере безопасности.
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