В Ростовской области открыли центр правовой поддержки для беженцев из ЛНР и ДНР

Секретарь Ростовского регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко объявил о том, что на базе региональной общественной приемной партии открыли Центр правовой поддержки жителей ДНР и ЛНР.
Секретарь Ростовского регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко объявил о том, что на базе региональной общественной приемной партии открыли Центр правовой поддержки жителей ДНР и ЛНР.
Свежие комментарии