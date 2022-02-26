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В Ростовской области открыли центр правовой поддержки для беженцев из ЛНР и ДНР

В Ростовской области открыли центр правовой поддержки для беженцев из ЛНР и ДНР

Секретарь Ростовского регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко объявил о том, что на базе региональной общественной приемной партии открыли Центр правовой поддержки жителей ДНР и ЛНР.

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