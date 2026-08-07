С 1 октября МВД начнёт следить за зарплатами мигрантов в РФ? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Почему патента больше недостаточно для легальной работы в России? Как именно МВД будет проверять доходы иностранцев с 1 октября 2026 года? Какие доходы учтут, а «зарплата в конверте» приведёт к аннулированию? И что нужно успеть сделать до 1 января 2027 года, чтобы сохранить право на работу? Юрист Дмитрий Фомов ответил на вопросы российских соотечественник.
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