С 1 октября МВД начнёт следить за зарплатами мигрантов в РФ? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Поче­му патен­та боль­ше недо­ста­точ­но для легаль­ной рабо­ты в Рос­сии? Как имен­но МВД будет про­ве­рять дохо­ды ино­стран­цев с 1 октяб­ря 2026 года? Какие дохо­ды учтут, а «зар­пла­та в кон­вер­те» при­ве­дёт к анну­ли­ро­ва­нию? И что нуж­но успеть сде­лать до 1 янва­ря 2027 года, что­бы сохра­нить пра­во на рабо­ту? Юрист Дмит­рий Фомов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­к.