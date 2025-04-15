Лейтенант Миль вскрыл расчет артиллерийского орудия ВСУ в зоне СВО

Гвардии младший сержант Павел Тымчук командовал расчетом боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) и получил координаты сосредоточения техники и резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые собирались атаковать российские позиции.
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