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Расчеты комплекса «Палантин» общевойсковой армии ВВО подавили систему связи условного противника в ходе учения в Забайкальском крае

Расчеты комплекса «Палантин» общевойсковой армии ВВО подавили систему связи условного противника в ходе учения в Забайкальском крае

В Забайкальском крае специалисты отдельного батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) организовали искажение сигналов GPS и подавление системы радиосвязи условного противника в ходе специального учения с использованием новейшей аппаратуры комплекса РЭБ «Палантин».

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