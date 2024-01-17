Bloomberg: создана нейросеть, имитирующая чужой рукописный текст

Исследователи из Университета искусственного интеллекта Мохамеда бен Заида (MBZUAI) в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби разработали технологию искусственного интеллекта (ИИ), способную подражать почерку человека.
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