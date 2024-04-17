"ПГ": законопроект о декриминализации медицинской деятельности будут дорабатывать

Законопроект, направленный на декриминализацию деятельности по оказанию медицинской помощи, в России будут дорабатывать, потому что он "не отвечает критериями определенности и ясности и нуждается в уточнении".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии