Мутненький: появились подробности о курьере, доставившем отравленный торт летчикам в Армавире

Мутненький: появились подробности о курьере, доставившем отравленный торт летчикам в АрмавиреО 33-летнем Егоре Семенове, которого силовики подозревают в попытке отравления 77 российских офицеров, появилась новая информация.
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