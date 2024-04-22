ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки СПГ

Как заявил на встрече глав МИД и министров обороны объединения в Люксембурге министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, Евросоюз планирует включить в очередной, уже 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).