ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки СПГ

Как заявил на встрече глав МИД и министров обороны объединения в Люксембурге министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, Евросоюз планирует включить в очередной, уже 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).
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