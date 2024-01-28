Пантожа назвал дату следующего боя: «Я буду защищать пояс 5 мая в Рио»

«Я буду защищать пояс 5 мая в Рио», – сказал чемпион UFC в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа. Напомним, что в последний раз Пантожа дрался в декабре-2023, победив Брэндона Ройвала на UFC 296.
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