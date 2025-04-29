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Царьград

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Энергетический кризис в Испании: Санчес сообщил о частичном восстановлении света

Энергетический кризис в Испании: Санчес сообщил о частичном восстановлении света

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о восстановлении энергоснабжения на половине территории страны после масштабных отключений, затронувших Мадрид, Барселону и другие города.

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