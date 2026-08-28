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Нижегородская правда

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Более 500 аттестованных экскурсоводов работают в Нижегородской области

Более 500 аттестованных экскурсоводов работают в Нижегородской области

Большинство экскурсоводов в Нижегородской области прошли соответствующую аттестацию. Об этом рассказала директор АНО «Нескучный Нижний», председатель правления Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области Александра Шарова в интервью ИА «Время Н».

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