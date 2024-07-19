Юлия Александрова поймала букет невесты в Нижнем Новгороде

А счастливой невестой стала Ксения Безуглова В день закрытия кинофестиваля нового российского кино «Горький fest» произошло сразу два удивительных события, помимо награждения лучших фильмов и кинематографистов.
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