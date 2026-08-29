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Егоров о победе «Броуков» по буллиталити: «Тихий ужас. На моей памяти – одна из худших игр «Броуков», просто ужас, #####»

Президент « БроукБойз » Дмитрий Егоров высказался о победе своего клуба в матче против « Народной Команды » в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги (2:2, 2:1 Б).

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