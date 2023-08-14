Медвежий угол

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  • Иван Иванов
    Подонки в как ты в Киеве до сих пор сидят. Знаток истории. Ты по учебникам Сороса учился, ч.... малолетнее? Хорошо гр...Пепел Хатыни. Кто...
  • Ирина Полякова
    Это даже не " испанский стыд " ! Я - русская , много где жила , но такого маразма не видела ! Господа хорошие или не ..."Мы к вам с прове...
  • Галина Чужая
    Это они у США нахватались таких закидонов??  Проверяльщики, блин... Даже стало интересно как они собираются делать, к..."Мы к вам с прове...

"Мы к вам с проверкой", - власть Таджикистана направляет в РФ комиссию, призванную оценить масштабы проблем.

"Мы к вам с проверкой", - власть Таджикистана направляет в РФ комиссию, призванную оценить масштабы проблем.

Буду крайне толерантнен, гибок, мягок - какие там есть у нас еще определения, что бы подчеркнуть степень моей лояльности и отсутствию ангажированности.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
Гнать это говно... А их Президенту объяснить. что он НИКТО! Шушера! Зачем &quot;овнюков&quot; воспринимать Людьми?
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39 мин.
Галина Чужая
Это они у США нахватались таких закидонов??  Проверяльщики, блин... Даже стало интересно как они собираются делать, кто  ж им позволит шляться по  чужой стране и  проводить какие странные опросы. Или они своих нелегалов  будут опрашивать об условиях их жизни🤣🤣🤣
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28 мин.
ИП
Ирина Полякова
Это даже не &quot; испанский стыд &quot; ! Я - русская , много где жила , но такого маразма не видела ! Господа хорошие или не очень , ДУМА , ПРАВИТЕЛЬСТВО , АП , ПРОСТИТЕ , ВЫ ТОЧНО РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРЕДСТАВЛЯЕЕТЕ ? И ОТДАЁТЕ СЕБЕ ОТЧЁТ,  ЧТО БЕЗ ГОСУДАРСТВООБРАЗУЕЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ - РУССКИХ , НЕ БУДЕТ РОССИИ ? ЧТО ЭТО БУДЕТ И ВЫ , ГДЕ , ЗНАЕТЕ ? МЫ ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫЙ НАРОД , НО ВСЕМУ ЕСТЬ ПРЕДЕЛ !Этого выродка Эмомали , иаддики сами ненавидят , и нас заоодно , потому что они уверены , что он у власти столько лет , потому что его Москва поддерживает ? ВЫ , ВЛАСТЬ , МОЖЕТ ХОТЬ РАДИ ИНТЕРЕСА , ПООБЩАЕТЕСЬ С ТАДЖИКАМИ ? ОТ 25 - 50 ? что жить невозможно , что семья , родственники Рахмона , узурпировали власть , что это феодализм , бедность без надежды вырваться ? Да ладно , я не о них ! У НАС ОДНИ ПРОВАЛЫ И ПРОКОЛЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ! КОГО , ЭТОГО НАГЛОГО И ТУПОГО БОРОВА ВЫКОРМИЛИ И ПОСАДИЛИ СЕБЕ НА ШЕЮ ? А КОГДА ОТВЕЧАТЬ БУДУТ НАШИ &quot; СТРАТЕГИ &quot; ЗА СВОИ ВЕЛИКИЕ СВЕРШЕНИЯ ? КАК НА УРКАИНЕ ? У НАС НА ВСЕХ ФРОНТАХ ОДИН ПУТИН И ДАЛЬШЕ ЧТО ? ГДЕ НОТА МИДА НА ЭТОТ БРЕД ? ГДЕ ДУМА - ДУРДУМА ????? МНЕ СТЫДНО И БОЛЬНО , ЖАЛЬ , &quot;ГОДИКОВ&quot; МНОГО , СИЛ МОЛЧАТЬ БОЛЬШЕ НЕТ ! РАБОТАТЬ КОГДА  БУДЕТЕ ? ТЕ , КОТОРЫЕ РВАЛИСЬ ВО ВЛАСТЬ ?
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28 мин.

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