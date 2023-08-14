"Мы к вам с проверкой", - власть Таджикистана направляет в РФ комиссию, призванную оценить масштабы проблем.

ИП

Ирина Полякова

Это даже не " испанский стыд " ! Я - русская , много где жила , но такого маразма не видела ! Господа хорошие или не очень , ДУМА , ПРАВИТЕЛЬСТВО , АП , ПРОСТИТЕ , ВЫ ТОЧНО РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРЕДСТАВЛЯЕЕТЕ ? И ОТДАЁТЕ СЕБЕ ОТЧЁТ, ЧТО БЕЗ ГОСУДАРСТВООБРАЗУЕЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ - РУССКИХ , НЕ БУДЕТ РОССИИ ? ЧТО ЭТО БУДЕТ И ВЫ , ГДЕ , ЗНАЕТЕ ? МЫ ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫЙ НАРОД , НО ВСЕМУ ЕСТЬ ПРЕДЕЛ !Этого выродка Эмомали , иаддики сами ненавидят , и нас заоодно , потому что они уверены , что он у власти столько лет , потому что его Москва поддерживает ? ВЫ , ВЛАСТЬ , МОЖЕТ ХОТЬ РАДИ ИНТЕРЕСА , ПООБЩАЕТЕСЬ С ТАДЖИКАМИ ? ОТ 25 - 50 ? что жить невозможно , что семья , родственники Рахмона , узурпировали власть , что это феодализм , бедность без надежды вырваться ? Да ладно , я не о них ! У НАС ОДНИ ПРОВАЛЫ И ПРОКОЛЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ! КОГО , ЭТОГО НАГЛОГО И ТУПОГО БОРОВА ВЫКОРМИЛИ И ПОСАДИЛИ СЕБЕ НА ШЕЮ ? А КОГДА ОТВЕЧАТЬ БУДУТ НАШИ " СТРАТЕГИ " ЗА СВОИ ВЕЛИКИЕ СВЕРШЕНИЯ ? КАК НА УРКАИНЕ ? У НАС НА ВСЕХ ФРОНТАХ ОДИН ПУТИН И ДАЛЬШЕ ЧТО ? ГДЕ НОТА МИДА НА ЭТОТ БРЕД ? ГДЕ ДУМА - ДУРДУМА ????? МНЕ СТЫДНО И БОЛЬНО , ЖАЛЬ , "ГОДИКОВ" МНОГО , СИЛ МОЛЧАТЬ БОЛЬШЕ НЕТ ! РАБОТАТЬ КОГДА БУДЕТЕ ? ТЕ , КОТОРЫЕ РВАЛИСЬ ВО ВЛАСТЬ ?