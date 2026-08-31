Еврокомиссия ужесточает регулирование ChatGPT, Reddit и Roblox

Европейская комиссия (ЕК) объявила о начале усиленного контроля над американскими сервисами ChatGPT, Reddit и Roblox в рамках реализации Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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