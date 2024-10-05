Еще одну машину спустя двое суток вытаскивали из воды спасатели в Петербурге. Автомобиль без водителя и пассажиров скатился в воду на набережной Макарова утром 5 октября.
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Еще одну машину спустя двое суток вытаскивали из воды спасатели в Петербурге. Автомобиль без водителя и пассажиров скатился в воду на набережной Макарова утром 5 октября.