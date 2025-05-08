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«Есть же украинцы»: Лидер эстонской оппозиции выступил за отправку на помощь Киеву не эстонских солдат, а украинских уклонистов

«Есть же украинцы»: Лидер эстонской оппозиции выступил за отправку на помощь Киеву не эстонских солдат, а украинских уклонистов

Эстонии не нужно посылать на Украину своих военных для участия в так называемых «силах сдерживания», вместо этого нужно отправить туда украинских уклонистов, скрывающихся на территории республики от мобилизации.

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Комментарии
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Eduard
Как &quot;мило&quot; и эстонцев которые любт чужие земли!
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16 час.
Eduard
Никто режиму и Европе жизнями не обязан!
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16 час.
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