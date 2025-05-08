Эстонии не нужно посылать на Украину своих военных для участия в так называемых «силах сдерживания», вместо этого нужно отправить туда украинских уклонистов, скрывающихся на территории республики от мобилизации.
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