Владислав Шурыгин: Рыбарь: О причинах отключения мобильного интернета в Крыму

Рыбарь: О причинах отключения мобильного интернета в КрымуС сегодняшнего дня для обеспечения безопасности жителей Крыма возможны отключения мобильного интернета, о чём заявили в пресс-службе Мининформа РК.
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