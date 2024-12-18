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Владислав Шурыгин: Рыбарь: О причинах отключения мобильного интернета в Крыму

Владислав Шурыгин: Рыбарь: О причинах отключения мобильного интернета в Крыму

Рыбарь: О причинах отключения мобильного интернета в КрымуС сегодняшнего дня для обеспечения безопасности жителей Крыма возможны отключения мобильного интернета, о чём заявили в пресс-службе Мининформа РК.

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