5 Sci-Fi Shows William Shatner Appeared In (That Aren't Star Trek)

While William Shatner's role as Captain James T. Kirk in Star Trek remains his most recognized, the actor has done quite a bit of other sci-fi work.
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